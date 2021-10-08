Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Tepeköy, Murtaza ve Çınarlı Köylerini Ziyaret Etti

Niğde Merkez ve İlçelere bağlı köyleri ziyaret ederek; vatandaşların taleplerini dinleyen ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Tepeköy, Murtaza ve Çınarlı sakinleri ile bir araya geldi.

Gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında vatandaşlarla düzenlenen toplantılarda bir araya gelen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, köy halkı ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Muhtarlardan köylerin genel durumu hakkında bilgiler alan Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, "Vatandaşlarımızın dertlerini dinlemek, hasbihal etmek köylerimizin eksiklikleri varsa bunları yerinde tespit etmek üzere köylerimizi ziyaret ediyoruz. bu şekilde daha güzel, daha anlamlı oluyor. İhtiyaçları, sorunları birebir paylaşma imkanı oluyor" dedi.

Toplantıların ardından köy içerisinde yapılan ve devam eden yatırımlar ile yapılması gereken eksiklikleri de yerinde incelen Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek kendisini karşılayan çocuklarla da yakından ilgilenerek kitap hediye etti. Çocuklara bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri