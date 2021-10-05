Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti - Haberler
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Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Antalya'nın en kalabalık caddelerinden Kazım Özalp'te, esnaf ziyaretinde bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, girdiği işletmede önce döner kesti, sonra tadına baktı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın en kalabalık caddelerinden Kazım Özalp'te, esnaf ziyaretinde bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, girdiği işletmede önce döner kesti, sonra tadına baktı.

Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, şehrin en kalabalık caddesi olan Kazım Özalp Caddesi'nde (Kapalı Yol) esnaf ziyaretinde bulundu. Vali Yazıcı ve beraberindekiler cadde üzerinde çeşitli sektörlerden iş yerlerine girerek, çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Karşılarında bir anda valiyi gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar ve esnaf sık sık vali Yazıcı ile fotoğraf çektirdi. Bir döner salonunu ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, döner bıçağını alarak, kestiği dönerin tadına baktı. Vatandaşlar Vali Ersin Yazıcı ve beraberinde bulunan heyete ziyaretlerinden dolayı sık sık teşekkür etti.

"Esnafın bir şikayetinin olmaması ve halinden memnun olması şükrediyor olması sevindirici"

Ziyaretin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Vali Yazıcı, "Esnaflarımıza hayırlı işler diledik. Mutluyum. Çünkü genel anlamda esnaf mutlu. Sezonu iyi geçirmiş gözüküyor. Birçok yere uğradık. İnşallah daha da iyi olacak. Antalya'mız hareketli günlerine devam edecek. Esnafın bir şikayetinin olmaması ve halinden memnun olması şükrediyor olması sevindirici. Bundan sonraki süreçte de pandemi koşullarına dikkat ederek esnaflarımız şehrimize gelenlere hizmet etmeye devam edecek" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti

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Haber: Vali Yazıcı esnaf ziyaretinde bıçağı eline alıp döner kesti - Haberler
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