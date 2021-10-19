Vali Sarıibrahim, Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Vali H. Engin Sarıibrahim, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Sarıibrahim, muhtarlarla aralarında iyi bir iletişim olduğunu belirterek bu iletişimi daha da artırmanın gayretinde olduklarını ifade etti. Muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza etkin ve verimli şekilde sunulmasında bir köprü olduğunu belirten Vali Sarıibrahim, muhtarların vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Son 15-20 yıllık süreçte muhtarlarla ilgili birc¸ok yeniligˆe ve iyiles¸tirmeye imza atıldığını belirten Vali Sarıibrahim, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya muhtarlar adına teşekkür etti. Vali Sarıibrahim konuşmasının ardından muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Programa Vali H. Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, AK Parti İl Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı, mahalle ve köy muhtarları ve kurum müdürleri katıldı.

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