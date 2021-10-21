Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

AK Parti Gümeli Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Gazeteci Seyfi Boyraz Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette ilimizle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2. başkanı Haydar Özkan ve Türkiye temsilcisi Gülay Danacıoğlunu makamında kabul etti, faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı. Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ile Kdz. Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. Vali Tutulmaz nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür etti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

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