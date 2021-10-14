Uzay Yolu' Aktörü Uzaya Çıktı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzay Yolu" Aktörü Uzaya Çıktı!

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Uzay Yolu

Efsanevi "Star Trek" (Uzay Yolu) dizisinde "Kaptan Kirk" karakteriyle tanınan usta oyuncu William Shatner uzaya çıktı.

Efsanevi "Star Trek" ( Uzay Yolu ) dizisinde "Kaptan Kirk" karakteriyle tanınan usta oyuncu William Shatner uzaya çıktı.

90 yaşındaki usta oyuncu, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı.

"Start Trek"te "Kaptan Kirk" karakteriyle Dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 uzay yolcusuyla birlikte uzaya çıktı.

106 KM "YUKARI" ÇIKTILAR

Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekibin uzay yolculuğu 10 dakika sürdü. Ekip yolculukta 106 kilometre yüksekliğe çıktı.

Uçuştan önce Shatner "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü" sözlerini söyledi.

ABD merkezli uzay turizmi ilk defa Virgin Galactic'in sahibi İngiliz iş adamı Richard Branson ve 5 kişi tarafından 11 Temmuz'da gerçekleşmişti. 9 gün sonra Jeff Bezos da kendi kurduğu şirkette uzaya çıkmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de geçen ay gerçekleştirdiği özel seferle uzay turizmine katılan 3 şirket olmuştu.

90 yaşındaki oyuncu, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan oldu.

HALİT ERGENÇ, İSTİLACI YABANCI TÜR BELGESELİNİ SESLENDİRDİ

'IRONMAN' ROBERT DOWNEY JR, DÜNYA'YI ROBOTLARLA TEMİZLEYECEK

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Mustafa Keser Amelia Hamlin
Spor Serdar Aziz Sergio Perez Ozan Tufan
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uzay Yolu' Aktörü Uzaya Çıktı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 02:07:15. #1.13#