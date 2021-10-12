Açıköğretim üzerinden üniversite eğitimi alan binlerce öğrenci AÖF sınav tarihleri ile beraber sınavların online olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Yaz okulu yüz yüze sınav şeklinde olmuştu. Belli olan sınav tarihlerinin ardından adaylar üniversite sınavlarının online olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Üniversite sınavları online mı olacak? 2021 AÖF sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar haberimizde..

ÜNİVERSİTE SINAVLARI AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?

Geçtiğimiz sene internet üzerinden yapılan dönem sınavlarının ardından yaz okulu sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav tarihlerinin bulunduğu akademik takviminin altında "Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir." ifadeleri yer aldı. Ancak bu yıl vize ve final sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ SONA ERDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de sona erecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Açıköğretim kayıt işlemleri anadolu.edu.tr adresinde bulunan kayıt otomasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme ücretini yatıran adayların işlemleri tamamlanıyor.

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