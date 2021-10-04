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Ümraniye'de lisede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye'de lisede yangın paniği Ümraniye'de bir lisenin 4. katında yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de lisede yangın paniği

İSTANBUL - Ümraniye'de bir lisenin 4. katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir özel lisenin 4. katında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu küçük çaptaki yangın kısa sürede söndürüldü. Okulda çıkan yangın kısa süreli paniğe eden oldu.

Ümraniye'de lisede yangın paniği

Ümraniye'de lisede yangın paniği

Ümraniye'de lisede yangın paniği

Ümraniye'de lisede yangın paniği
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