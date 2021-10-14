Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi ve Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Macaristan'daki Osmanlı eserlerinden Gül Baba Türbesi ve Osmanlı'nın son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti.

Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı'na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Karaismailoğlu'nun ziyaretlerine Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay eşlik etti.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etmişti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katılmıştı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Abdurrahman Abdi Paşa

17. yüzyılda yaşayan Abdurrahman Abdi Paşa, Bağdat, Mısır, Bosna, Halep ve Budin valiliklerinde görev yapmıştı.

Budin valisiyken 1686'da Haçlı ordusunun kuşatmasına karşı koyan Abdi Paşa, 3,5 ay süren kuşatma sırasında Haçlı ordularını 18 kez püskürtmüştü. Ali Paşa, 2 Eylül 1686'da Haçlı ordularına karşı askerleriyle savaşırken 70 yaşında hayatı kaybetmişti.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Şahap Kavcıoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Işıl Sergen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Hamit Altıntop Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Macaristan'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:03:28. #1.12#