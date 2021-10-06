Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölüm ne zaman? - Haberler
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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölüm ne zaman?

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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölüm ne zaman?

Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu büyük merak uyandırdı. Show TV ekranında her Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Üç Kuruş dizisi yayımlan ilk tanıtım ile büyük beğeni uyandırdı. Daha önce İçerde ve Çukur dizileri ile büyük yankı uyandıran Show TV yine iddialı bir yapım ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanmakta. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölüm ne zaman?

Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam etmekte. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! İlk bölüm ne zaman? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yayımlanan ilk fragmanı ile büyük beğeni toplayan Roman mafya lideri ile organize şube'de komiser olan Efe'nin karşı karşıya geldiği anlar dizinin konusuna ilişkin detaylar oluşmasını sağladı. Dizi Ekim ayı içerisinde her Pazartesi ekrana gelecek. Dizinin tam yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katil yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tatmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit yer alıyor.

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