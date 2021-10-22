Twitch yayıncısı TheDanDangler, kanser hastaları için topladığı bağışların yarısını saklayıp bağış yapmadığı anlaşıldı

TheBoiSantana kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Dante, Twitter üzerinden attığı bir tweet'te meme kanseri farkındalığı için yapılan yayına tanık olduğunu, yayının kazançlarının yarısını bağışlamadığını ve bu durumun iğrendirici olduğunu belirtti. TheBoiSantana Twitter'da şu sözlere yer verdi:

Geçen gün bir yayıncının meme kanseri farkındalık yayını yaptığına tanık oldum, ancak gelirin yalnızca %50'nini araştırmaya bağışladı… beni yanlış yöne itti, iğrendim.

TheBoiSantana, Tweet'te direkt olarak hedef belirtmese de tweeti gören TheDanDangler, bu sözlere yer verdi:

O gün kazancımın yarısını mı bağışladım? Ve herkese bunun benim planım olduğunu mu söyledin? Sen ne yaptın?

DAHA FAZLA BAĞIŞ TOPLAYABİLMEK İÇİN YAPTI

Twitch topluluğundaki birçok kişi için TheDanDangler'ın yardım yayınlarının etik olmadığını savundu. TheBoiSantana, daha fazla insanın bağış yapması için bir hastalığı kullandığını ve %50'sini eve götürdüğünü iddia etti.

MAKBUZU PAYLAŞMAMAKTA ISRAR ETTİ

TheDanDangler, aynı tweet'in altında bir başka yayıncı olan Lauren ile tartışmaya girdi. Lauren, hayır kurumuna bağışladığın miktarın makbuzunu yayınladığın sürece bir sorun olmayacağını söyledi, ancak TheDanDangler, bunun için bana mesaj atmanız veya cancer.org sitesinden iletişim kurarak kanıtlayabileceklerini söyledi. Lauren ise bağışladığın miktarın makbuzunun e-posta olarak bir kopyasının verildiğini ve bunu herkese göstermesini istedi fakat TheDanDangler, makbuzu kamuya paylaşmamakta ısrar etti.

83 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA TOPLADI

Hayırseverlik yayınları Twitch'in her zaman büyük bir parçası olmuştur. Kimi zaman kendi için bir bağış kampanyası başlatırken kimi zaman vakıflara bağışlanacağını belirttiler. Twitch Türkiye'de de birçok kez düzenlenen yayınlarda elde edilen gelirlerin hayır kurumlarına bağışladığı yayıncılar oldu. 2020'de, platformdaki yayıncılar çocuk hastaneleri, kanser araştırma vakıfları veya Mehmetçik vakfı gibi birçok hayır kurumlarına toplamda 83 milyon dolardan fazla para topladı.

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İnsanlar yardım yayınları kazançlarının bir kısmını almanın etik olmadığına inansa da, bir kısım TheDanDangler'ı savundu. Bir Twitch yayıncısının tıpkı bir hayır kurumu gibi genel yaşam maliyetlerine sahip olduğunu savundular ve bu nedenle bu yayıncının yüzdelik bir kısım almasının etik olmadığını belirttiler.

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