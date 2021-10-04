Twitch yayıncısı Pqueen, Levo ve BGY admini Ömer Serdar Özkan, Uğur Dündar'la aynı programda

Anında Manşet'te bu hafta söz gençlere verildi. İzmir Konak Meydanı'nda Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programının konukları usta gazeteci Uğur Dündar, Pelin Baynazoğlu ( Pqueen ), Levent Balım (LEVO), İstanbul Belediye Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, Ömer Serdar Özkan (BGY) ve Kenan Sürmeli oluyor.

CANLI YAYINDA KONUŞULACAK

"Türkiye Gençleri Dinliyor" mottosuyla yapılacak olan program, İzmir Konak'tan canlı olarak yayınlanacak. Anında Manşet bu akşam saat 21.00'de TELE1'de!

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