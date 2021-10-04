Twitch yayıncısı Pqueen, Levo ve BGY admini Ömer Serdar Özkan, Uğur Dündar'la aynı programda
Son günlerde siyaset dünyasının önemli isimleriyle röportajlar ve canlı yayınlar gerçekleştirilen başarılı Twitch yayıncısı Pqueen kullanıcı adlı Pelin Baynazoğlu ve Levent Balım (LEVO) Uğur Dündar'ın Tele1 ekranlarında yer alan Anında Manşet adlı programına konuk oluyor. Programın bir diğer genç üyesi ise Bugünlük Grup Yeter adlı Facebook topluluğunun admini Ömer Serdar Özkan oluyor. İstanbul Belediye Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız ve Kenan Sürmeli de canlı yayında!
Anında Manşet'te bu hafta söz gençlere verildi. İzmir Konak Meydanı'nda Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programının konukları usta gazeteci Uğur Dündar, Pelin Baynazoğlu ( Pqueen ), Levent Balım (LEVO), İstanbul Belediye Meclis Üyesi Dr. Taylan Yıldız, Ömer Serdar Özkan (BGY) ve Kenan Sürmeli oluyor.
CANLI YAYINDA KONUŞULACAK
"Türkiye Gençleri Dinliyor" mottosuyla yapılacak olan program, İzmir Konak'tan canlı olarak yayınlanacak. Anında Manşet bu akşam saat 21.00'de TELE1'de!
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