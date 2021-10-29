TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzlalı miniklerden bandolu Cumhuriyet Bayramı Korteji

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi kurslarına giden 3-6 yaş çocuklar anneleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bandolu kortej yaparak kutladı. Kortejde Atatürk'ün resmini taşıyan 4 yaşındaki Erva Minel'in Atatürk sevgisi kameralara yansıdı.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayan, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler alabildikleri Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM), çok özel bir Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi. AÇEM'li minikler, önce Cumhuriyet Bayramı temalı gösterilerini anne ve babalarının önünde sahneledi. Daha sonra kendilerinin hazırladıkları davullar ile bando kortejine çıktılar. Anne ve babalarının önünde oturdukları evlerinin bulunduğu sokaklarda bando çalan çocukları görenler büyük ilgi gösterdi. Türk Bayrakları ve Cumhuriyet Şarkıları ile ilerleyen kortejde, Atatürk resmini taşıyan 4 yaşındaki Erva Minel'in Atatürk sevgisi kameralara yansıdı.

"Tuzlalılar Cumhuriyet duygusunu en coşkulu şekilde yaşıyor"

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine katılan çocukların anneleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya yaşamalarından mutlu olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "29 Ekim dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde görüyoruz ki her yaştan vatandaşımız Cumhuriyet duygusunu en coşkulu şekilde yaşıyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı etkinlikleri gün boyunca devam edecek.