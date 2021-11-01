Türk Resim ve Heykel Sanatından Sanat Rüzgarı
Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın yaptığı ''Çağdaş Sanatımızın Göstergeleri'' sergisi ile İstanbul'da 4 gün boyunca sanat şöleni yaşatacak.
Çağdaş Sanatımızın Göstergeleri Sanat Rüzgarına Hazırlanıyor
Devrim Erbil, Ergin İnan, Hanefi Yeter, İbrahim Örs, Burçin Erdi ve Heykeltıraş Rahmi Aksungur'un değerleri eserleri arasından seçilen başyapıtları, sanatseverlerle buluşurken, sanat tarihimizi yansıtan eserler aynı zamanda ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaracak.
Türk Resim ve Heykel Sanatı tarihinin değerli sanatçıları, 4-7 Kasım tarihleri arasında Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı'nda bir araya geliyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın üstlendiği ''Çağdaş Sanatımızın Göstergeleri'' sergisi Devrim Erbil, Ergin İnan, Hanefi Yeter, İbrahim Örs, Burçin Erdi ve Heykeltıraş Rahmi Aksungur'un eserlerine ev sahipliği yapıyor.Bu sene ikincisi düzenlenecek olan sanat ve antika fuarının sanat dünyası adına yeni kazanımlar oluşturacağını belirten Prof. Dr. Kıymet Giray '' Sanat fuarlarının devamlı bir şekilde olması, sanatımız ve ülkemiz adına yeni oluşumların ve projelerin bir araya gelmesini sağlıyor. Fuarda, Bodrum Belediyesi Art Project olarak sanatımıza iz bırakmış sanatçılarımız ve değerli eserleri ile yer alacağız. Koleksiyonerleri, sanat galerilerini ve antikayı bir araya getirecek organizasyonun ülkemiz adına da önemli katkılar sağlayacak.'' diye belirtti.
4 Kasım Perşembe günü itibariyle 10.00 – 20.00, 7 Kasım tarihinde ise 10.00 – 18. 00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan fuar, sanat ve antika eserlerin yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.
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