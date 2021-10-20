Türk Kızılaydan Pakistan'daki Afgan mülteci öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı

Türk Kızılay, Pakistan'daki Afgan mülteci çocukların eğitim gördüğü 2 okula 350 çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslamabad'ın Pind Sangrial ve H-12 bölgelerinde yer alan 2 okuldaki Afgan mülteci öğrencilere yardım yaptıklarını söyledi.

Camilo, öğrencilere 350 çanta ve kırtasiye desteği sağladıklarını kaydetti.

Afgan Basti kampındaki Star Okulunda öğretmenlik yapan Muhammed Ömer, kamptaki okulda yaklaşık 100 öğrenci olduğunu belirterek, yardımlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ömer, kamptaki öğrencilerin kalem ve defter alacak durumlarının olmadığını vurgulayarak, Türk Kızılaya destekleri için teşekkür etti.

Türk Kızılay, 2 Ekim'de Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden 33 ton gıda yardımı göndermişti.