Tunus Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi (3) - Haberler
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Tunus Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi (3)

AA / Nacer Talel - Haberler | Güncel

Tunuslular, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine geniş yetkiler tanıyan olağanüstü kararlarını protesto ediyor.

Tunuslular, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine geniş yetkiler tanıyan olağanüstü kararlarını protesto ediyor.

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Hareketi"nin çağrısıyla binlerce kişi başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

Said'in "olağanüstü kararlarına" karşı sloganlar atan eylemciler, Tunus bayrağı ve üzerinde Said'i protesto eden ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi (3)

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi (3)

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi (3)

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi (3)
AA / Nacer Talel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetki kararları protesto edildi (3) - Haberler
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