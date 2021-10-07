Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı - Haberler
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Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayı saldırısında yaralandıktan sonra tedavi altına alınan Mustafa Keser, yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayı saldırısında yaralandıktan sonra tedavi altına alınan Mustafa Keser, yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi.

Ovacık'ın Koyungölü ikamet eden, 3 gün önce Karagöl Yaylası mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada ayı saldırına uğrayan 3 çocuk babası 59 yaşındaki Mustafa Keser, o anları hastanede gazetecilere anlattı.

Keser, otlattığı hayvanlarının ormanlık alana girdiğini belirterek, "Koyunların önünde giderken ayıyı fark etmedim. Aramızda 2 metre mesafe varmış. O sırada üzerime saldırdı. Elimdeki çubuğu ağzına doğru tuttum. O sırada çubuğu itti, bana saldırdı. Kaçacak imkanım olmadı. Beni yere yatırdı. Vücudumun çeşitli yerlerinden yaraladı. Elimi parçaladı. Allah'ın takdiri daha sonra geri dönüp gitti." dedi.

O sırada eşini aradığını, ayı saldırısına uğradığını belirtip, yardım istemesini söylediğini dile getiren Keser, yaralı halde yaklaşık 5 kilometre yürüdüğünü ifade etti.

Keser, "Her tarafım kan içerisindeydi. Arazi olduğu için ambulans gelemezdi. Köylüler beni 2 kilometre sırtında taşıdı. Ambulans da aşağıda bizi bekliyordu. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Keser, ambulans ile Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldığını daha sonra askeri helikopterle Elazığ'a getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cenabıallah kurtardı. Şu an yaşamam mucize. Kafamdan, alnımdan, elimden, sırtımdan, kasığımdan, göğsümden yaralandım. Durumum iyiye gidiyor. Hocalarım sağ olsun iyi ilgileniyor. Güzel şekilde de bakımımı sağlıyorlar."

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görevli Prof. Dr. Ömer Sakallıoğlu da hastanın hastaneye getirildiğinde baş, boyun bölgesi ile el bileklerinde derin kesiklerin bulunduğunu anlatarak, genel anestezi ile kesiklerin tedavisinin yapıldığını aktardı.

Sakallıoğlu, "Hastamızın durumu stabil. Hastamızı birkaç gün içinde sağlığına kavuşması ile inşallah taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı

Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı

Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı

Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi saldırı anında yaşadıklarını anlattı - Haberler
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