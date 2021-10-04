Tunceli'de bozayının yaraladığı kişi askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayı saldırısında yaralanan kişi, askeri helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırıldı.
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayı saldırısında yaralanan kişi, askeri helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Koyungölü köyünde yaşayan Mustafa Keser, Karagöl Yaylası mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada ayı saldırına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Keser'i gören köylüler, olayı 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden sağlık görevlilerince Ovacık Devlet Hastanesine kaldırılan Keser, buradaki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi.
Keser'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.