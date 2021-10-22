TÜGVA, "yazılımla kişisel bilgilere ulaşma"" iddiasını reddetti Açıklaması - Haberler
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TÜGVA, "yazılımla kişisel bilgilere ulaşma"" iddiasını reddetti Açıklaması

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
TÜGVA,

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), "vakfın, kullandığı yazılımla istediği kişilerin bilgilerine ulaşabildiği" iddiasını reddetti.

Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ), "vakfın, kullandığı yazılımla istediği kişilerin bilgilerine ulaşabildiği" iddiasını reddetti.

Vakıftan yapılan açıklamada, terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurt dışında kaçak yaşayan bir kişinin, dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli isimler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceğine yönelik gerçeği yansıtmayan bir video paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur. Kaldı ki bu bilgiler, vakfımızın faaliyetlerinin duyuruları için KVKK kapsamında izinle alınır. Vakfımızın gönüllü sisteminin Nüfus'a bağlı olduğu yalandır. Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı ne de teknik içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır."

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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