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TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması Açıklaması

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini bildirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ), TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini bildirdi.

TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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