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TRAFİKTE 'OKUL VE JANDARMA ELELE BİRLİKTE GÜVENLİ GELECEĞE

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TRAFİKTE 'OKUL VE JANDARMA ELELE BİRLİKTE GÜVENLİ GELECEĞE

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanan 'Trafikte Okul-Jandarma Elele, Birlikte Güvenli Geleceğe' adlı proje uygulanmaya başlatıldı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulanan 'Trafikte Okul-Jandarma Elele, Birlikte Güvenli Geleceğe' adlı proje uygulanmaya başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulamaya konulan 'Trafikte Okul-Jandarma Elele, Birlikte Güvenli Geleceğe' projesi başlatıldı. Proje, jandarmanın sorumluluk alanındaki okullarda 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla sorumluluk sahasındaki okul öncesi, özel eğitim, ilk ve orta öğretim ile üniversitelerde uygulanacak.

Proje kapsamında okullardan sorumlu trafik timleri, okul idaresi, öğretmen, öğrenci, veli ve okul servis şoförleri ile öğrencilere trafik bilinci aşılamak için eğitim ve seminer düzenlendi. Okul servis araçları kontrol edilip, okul çevresinin trafik düzenini sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla koordine kuruldu.

Projeyle, öğrencilere farkındalık yaratıcı trafik eğitimi verilmesi, okul servis araçlarının takip, kontrol ve denetimi, okul çevresinin trafik düzeni, okul geçit görevlisi eğitimi gibi konuların koordine içinde takip edilerek, eğitim ve denetim faaliyetlerinin gerçekleşktirilmesi hedeflendiği belirtildi.

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Haber: TRAFİKTE 'OKUL VE JANDARMA ELELE BİRLİKTE GÜVENLİ GELECEĞE - Haberler
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