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Trabzon'da Allegra Ensemble grubu konser verdi

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Kültür Sanat
Trabzon'da Allegra Ensemble grubu konser verdi

"Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan Allegra Ensemble konseri, Trabzon'da müzikseverlerle buluştu.

TRABZON (AA) - "Bi' Dünya Müzik" sloganıyla yola çıkan, İtalyanca anlamı "Neşeli Topluluk" olan Allegra Ensemble konseri, Trabzon'da müzikseverlerle buluştu.

4. Trabzon Opera ve Bale Günleri kapsamında Ortahisar Belediyesi ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce KTÜ Hasan Saka Salonu'nda düzenlenen konserde türküler, tangolar, müzikaller, fadolar ve klasik caz parçaları seslendirildi.

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, 1. keman Ümmiye Özdem, 2. keman Şenzelita Aykanat, viyola Melda Sak, viyolonsel Arzu Sugüneş, flüt-mandolin Müjde Akden, piyano Gülriz Tunca ve perküsyon Tanya Tarazan'ın olduğu Allegra Ensemble grubunun aranjörlüğünü Osman İşmen yaptı.

Konserde, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Sugüneş, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Şahin Yiğit de yer aldı.

Trabzon'da Allegra Ensemble grubu konser verdi

Trabzon'da Allegra Ensemble grubu konser verdi

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da Allegra Ensemble grubu konser verdi - Haberler
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