Tözün Tunalı kimdir? Tözün Tunalı kaç yaşında, nereli? Tözün Tunalı hayatı ve biyografisi!

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TÖZÜN TUNALI KİMDİR?

Tözün Tunalı Demokrat Parti Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantı sonrasında Tözün Tunalı, Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Tunalı Eski Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Tunalı, DP'nin Aralık 2019'da gerçekleşen kurultayında, parti MYK'sına seçilmişti.

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