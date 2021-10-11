Tosuncuk hakkında 2 bin 608 yıl hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi - Haberler
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Tosuncuk hakkında 2 bin 608 yıl hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tosuncuk hakkında 2 bin 608 yıl hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi

'Çiftlik bank' kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında 2 bin 608 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

'Çiftlik bank' kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında 2 bin 608 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, önümüzdeki günlerde duruşma tarihi verecek.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle binlerce yıl hapsi istenen ve Brezilya'da teslim olduktan sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanan 'Çiftlik bank' kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında yeni bir iddianame düzenlenmişti. İddianamede, 130 kişi mağdur olarak yer alırken, Mehmet Aydın ile diğer sanıkların "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından ayrı ayrı 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Mahkeme kabul etti

İddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde duruşma tarihi vermesi bekleniyor.

75 bin yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor

Öte yandan, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla hapis istemiyle yargılandığı dava sürüyor. - İSTANBUL

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Haber: Tosuncuk hakkında 2 bin 608 yıl hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi - Haberler
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