Torbalı'da 2.Kariyer Günleri başladı

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Kariyer Günleri, 35 üniversitenin katılımı ile Belediye Kültür Merkezi'nde start aldı. Torbalı'dan ve çevre ilçelerden binlerce öğrenci 2.Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Etkinlik Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki, Tbmm Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın konuşmasıyla başladı. Öte yandan Avrasya Üniversitesi Folklor Ekibi programa sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle ayrı renk kattı.

BAŞKAN TEKİN: HER ŞEY ÖĞRENCİLER İÇİN

Programa İlçe Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, İlçe İŞKUR Müdürü Cemil Altun, Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Gülcü, belediye meclis üyeleri ve binin üzerinde öğrenci katıldı. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimiz kendini gerçekleştirecekleri bölümlerde okuyarak hem topluma hem kendilerine faydalı olacaktır. Bu kapsamda öğrencilerimiz doğru tercihler yapsın, üniversiteleri ve belediyeleri tanısın diye böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bize Torbalı Belediyesi olarak bu aşamada üzerimize ne düşüyorsa onlar için yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.Kaymakam Ercan Öter de bu etkinlik için Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e teşekkür ederek, "Çok dolu bir program olmuş. Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum ve her yıl bu çalışmanın tekrarlanmasını diliyorum" dedi.

KAYA, ATATÜRK'ÜN HAYATINDAN KESİTLERLE ÖĞRENCİLERİ MOTİVE ETTİ

Öte yandan 2.Kariyer Günleri'nin açılış konulmasını yapan TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kendisinin de bir öğretmen olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin umudu siz gençlersiniz. Evet çalışın, test çözün ama bunları yaparken şarkı söyleyin, dans edin, hayattan kopmayın" dedi. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerden bahsedip, öğrencileri motive eden Kaya'ya Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, günün anısına plaket takdiminde bulundu. Daha sonra Vekil Kaya ve Başkan Tekin, bahçede stant açan üniversitelerin stantlarını gezip, üniversitelerle ilgili bilgi aldı.

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