TOKAT'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
TOKAT'ta Turhal kara yolu üzerinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı sarı renk doyumsuz manzara oluşturdu.
TURHAL, TOKAT (DHA) - TOKAT'ta Turhal kara yolu üzerinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı sarı renk doyumsuz manzara oluşturdu.
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen şehirlerarası yolun her iki tarafında bulunan kavak ağaçları sonbaharla birlikte oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya dönen renkleri barındıran ağaçlar göze hoş gelen manzara oluşturdu.