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TOKAT'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta Turhal kara yolu üzerinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı sarı renk doyumsuz manzara oluşturdu.

TURHAL, TOKAT (DHA) - TOKAT'ta Turhal kara yolu üzerinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı sarı renk doyumsuz manzara oluşturdu.

Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen şehirlerarası yolun her iki tarafında bulunan kavak ağaçları sonbaharla birlikte oluşturduğu manzara havadan görüntülendi. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşilden sarıya dönen renkleri barındıran ağaçlar göze hoş gelen manzara oluşturdu.

TOKAT'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

TOKAT'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

TOKAT'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

TOKAT'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TOKAT'TA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Haberler
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