Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası Tokat'ta sararmış yapraklar ile sarının tonlarına bürünmüş yoldan geçenler hızlarını düşürerek manzaranın keyfini çıkartıyor.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası

TOKAT - Tokat'ta sararmış yapraklar ile sarının tonlarına bürünmüş yoldan geçenler hızlarını düşürerek manzaranın keyfini çıkartıyor.

Tokat Turhal kara yolunun her iki tarafında bulunan kavak ağaçlarının yaprakları sonbaharla birlikte sarıya boyandı. Yeşilden sarıya dönen renkleri üzerinde barındıran ağaçların oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Güneşle birlikte adeta altın sarısı gibi parlayan yaprakların oluşturduğu koridordan geçen sürücüler manzaranın keyfini çıkartıyor. Hızlarını düşüren vatandaşlar manzarayı izleyerek yol kat ediyor. Kimi vatandaşlarda araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekiniyor. Yoldan otomobili ile geçen vatandaşlardan Mehmet Yürür, manzaraya kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, "Eşimle birlikte manzarayı görünce dayanamadık, fotoğraflamak istedik. Manzara hızımızı kesmiş oldu. Burayı fotoğraflamadan geçemezdik" dedi. Orhan Şensoy ise Samsun'dan Tokat'a giderken doğa harikasını görünce durarak fotoğraf çekindiklerini belirterek, "Manzarayı görünce hızımızı kestik ve buna duyarsız kalmadık" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası

Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası

Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası

Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Bensu Soral
Spor Emre Belözoğlu Stefan Kuntz Bülent Ersoy Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta mest eden sonbahar manzarası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:05:55. #1.11#