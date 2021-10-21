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Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Salih Gürel (31) yönetimindeki 55 H 5479 plakalı traktör, Ustahasan köyü yolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Gürel kaza yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gürel'in cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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