Tokat Belediye Başkanı Eroğlu,

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun, bu yıl 11'incisi düzenlenen Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde "yılın il belediye başkanı" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamada, ödülünü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'den alan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül belediyeciliğine devam edeceklerini belirtti.

Ödül için emeği geçenlere teşekkür eden Eroğlu, "Belediyeciliğin duayeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm birimlerimizle halkımızın her zaman yanında olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, gönül belediyeciliğine önem verdik. Bu ödülü tüm Tokatlılar adına alıyorum. Bu gururu bize yaşatan, bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un da farklı dallarda ödül aldığı kaydedildi.