Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, 'yılın il belediye başkanı' ödülüne layık görüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, "yılın il belediye başkanı" ödülüne layık görüldü

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu,

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun, bu yıl 11'incisi düzenlenen Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde "yılın il belediye başkanı" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun, bu yıl 11'incisi düzenlenen Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde "yılın il belediye başkanı" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamada, ödülünü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'den alan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönül belediyeciliğine devam edeceklerini belirtti.

Ödül için emeği geçenlere teşekkür eden Eroğlu, "Belediyeciliğin duayeni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm birimlerimizle halkımızın her zaman yanında olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, gönül belediyeciliğine önem verdik. Bu ödülü tüm Tokatlılar adına alıyorum. Bu gururu bize yaşatan, bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un da farklı dallarda ödül aldığı kaydedildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Marcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, 'yılın il belediye başkanı' ödülüne layık görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:20:02. #1.17#