TOFAŞ 97 - 83 Aliağa Petkim Spor
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 4. hafta karşılaşmasında TOFAŞ'a konuk olan Aliağa Petkim Spor rakibine 97-83'lük skorla mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu 4. hafta karşılaşmasında TOFAŞ'a konuk olan Aliağa Petkim Spor rakibine 97-83'lük skorla mağlup oldu.
Tofaş Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 45-44 geride tamamlayan Tofaş'ta Francisco Saldivar 24 sayı kaydetti. Aliağa Petkim Spor'da ise Justin Foreman 22 sayıyla mücadeleyi noktaladı. TOFAŞ bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken Aliağa Petkim Spor 4 puanda kaldı.
SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Cruz 24, Cook 17, Zubcic 13, Berk Uğurlu 4, Muhsin Yaşar 13, Emre Tanışan 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Kıvanç Çöl, Yiğit Arslan 3, Bora Satır, Simmons 5
ALİAĞA PETKİM SPOR: Conger, Foreman 22, Planinic 16, Browne 18, Nusret Yıldırım 11, Sinan Sağlam, Boran Güler, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 2, Aldridge 12
1. Periyot: 18-18
Devre: 44-45
3. Periyot: 69-69