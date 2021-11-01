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TIR'ın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- TIR'ın çarptığı yaya feci şekilde can verdi Manisa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya tır çarptı.

MANİSA (İHA) - - TIR'ın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

MANİSA - Manisa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya tır çarptı. Metrelerce uzağa savrulan şahıs feci şekilde can verdi.

Manisa'nın Turgutlu İlçesi E-96 karayolu Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Kıyakkaş plakası belirlenemeyen bir TIR'ın çarpması sonucu metlerce ileriye fırladı. TIR sürücü aracıyla birlikte iddiaya göre olay yerinden kaçarken Hasan Kıyakkaş olay yerinde feci şekilde can verdi.

Bölgede trafik polisleri çalışma yaparken sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

TIR'ın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

TIR'ın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

TIR'ın çarptığı yaya feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar - Son Dakika Haberleri
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