Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri, 'Hayatta Kalanlar İçin Dilek Çeşmesi' - Haberler
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Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri, "Hayatta Kalanlar İçin Dilek Çeşmesi"

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Times Meydanı'na yerleştirilen dilek çeşmesinin görüntüleri NEW YORK - Sanatçı Pamela Council tarafından 400.000 akrilik tırnakla kaplı kabuk içine yerleştirilmiş 18 metre yüksekliğinde bir dilek çeşmesi New York kentindeki Times Meydanı'na yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Times Meydanı'na yerleştirilen dilek çeşmesinin görüntüleri NEW YORK - Sanatçı Pamela Council tarafından 400.000 akrilik tırnakla kaplı kabuk içine yerleştirilmiş 18 metre yüksekliğinde bir dilek çeşmesi New York kentindeki Times Meydanı'na yerleştirildi.

Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri, Hayatta Kalanlar İçin Dilek Çeşmesi

Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri, Hayatta Kalanlar İçin Dilek Çeşmesi

Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri, Hayatta Kalanlar İçin Dilek Çeşmesi

Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri,
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri, 'Hayatta Kalanlar İçin Dilek Çeşmesi' - Haberler
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