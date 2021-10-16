Times Meydanı'nda 18 metrelik sanat eseri, "Hayatta Kalanlar İçin Dilek Çeşmesi"
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Times Meydanı'na yerleştirilen dilek çeşmesinin görüntüleri NEW YORK - Sanatçı Pamela Council tarafından 400.000 akrilik tırnakla kaplı kabuk içine yerleştirilmiş 18 metre yüksekliğinde bir dilek çeşmesi New York kentindeki Times Meydanı'na yerleştirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Times Meydanı'na yerleştirilen dilek çeşmesinin görüntüleri NEW YORK - Sanatçı Pamela Council tarafından 400.000 akrilik tırnakla kaplı kabuk içine yerleştirilmiş 18 metre yüksekliğinde bir dilek çeşmesi New York kentindeki Times Meydanı'na yerleştirildi.