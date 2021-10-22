TİKA'dan Suriye'nin kuzeyindeki çiftçilere 90 tonluk tohum desteği

FIRAT, MALATYA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere toplam 90 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 2020'de yayımlanan Suriye raporuna göre, çatışma, yerinden edilme, geri dönüşler ve tarımsal altyapının tahrip edilmesi Suriyelilerin geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini ciddi şekilde etkiledi.

Geniş buğday ekim alanına sahip Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerindeki kaliteli tohumun eksikliğini gidermek ve bölgedeki tarım alanına katkı sağlamak amacıyla TİKA kolları sıvadı.

TİKA, bu amaçla Şanlıurfa ve Kilis'deki il tarım ve orman müdürlüklerinin iş birliği ve koordinesinde sertifikalı tohum dağıtım projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 60 ton, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Mare, Aktarin, Çobanbey ve Azez bölgelerinde 30 ton olmak üzere toplam 90 ton buğday tohumu çiftçilere dağıtıldı.

"Çiftçiler olarak projeden çok memnunuz"

Çobanbey beldesindeki çiftçilerden Ahmed Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hayatın normalleşmesi için atılan adımlar sonrası Türkiye'den Çobanbey'e döndüğünü belirterek, üretim yapıp geçimini sağlayabildiğini söyledi.

Hayata geçirilen projenin devam etmesini dileyen Osman, "Çiftçiler olarak projeden çok memnunuz. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz." dedi.