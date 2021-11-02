TİKA'dan Arnavutluk'ta arı yetiştiriciliği eğitimi - Haberler
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TİKA'dan Arnavutluk'ta arı yetiştiriciliği eğitimi

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
TİKA'dan Arnavutluk'ta arı yetiştiriciliği eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından eğitilen Arnavutluk'taki arı yetiştiricileri ve arı yetiştiriciliği eğitmenlerine sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

AYDIN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından eğitilen Arnavutluk'taki arı yetiştiricileri ve arı yetiştiriciliği eğitmenlerine sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Başkent Tiran'a bağlı Paskuqan Belediyesi'nde düzenlenen törene TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Arnavutluk Ulusal Arıcılar Federasyonu temsilcileri, eğitmenler ve arı yetiştiricileri katıldı.

Eğitmenlerden Prof. Dr. Levent Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim boyunca arıcılık ile ilgili sorunları ele aldıklarını söyledi.

Özellikle biyogüvenlik açısından arılarda ilaç kullanımının gerekliliği ve bunun nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştığını aktaran Aydın, "Oldukça dostça karşılandık, ama dünyanın her yerinde arıcıların sorunları hep aynıdır. özellikle yetiştiricilik ve hastalıklar konusundaki sorunların tüm dünyaya benzer olduğunu gördük. Bunlara nasıl bir çözüm bulabiliriz, bunları aradık. Özellikle de bu kursu tamamlayanların bundan sonra Arnavutluk arıcılığına daha iyi hizmet edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Arnavutluk Ulusal Arıcılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Eugen Skermo da eğitimin çok başarılı geçtiğini vurguladı.

Skermo, "Çok yoğun bir eğitimdi ve her gün çok uzun dersler aldık. Başka bir yerden alma imkanımızın olmadığı bilgileri almak bizim için çok değerliydi. Bu eğitim hem gelecekteki eğitmenlere hem de arıcılara büyük değer kattı." dedi.

Teori ve pratikte 25 kişinin katılımıyla düzenlenen eğitim, 25 Ekim-1 Kasım'da düzenlendi.

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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