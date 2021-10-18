THY, günlük 1199 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı - Haberler
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THY, günlük 1199 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY, günlük 1199 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük 1199 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük 1199 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 10-17 Ekim hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 162 bin 562 uçuş yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 313 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1199 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1027 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 445 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Raporda, söz konusu tarihlerde koronavirüs salgını öncesi 2019 yılına göre uçuşların yüzde 72,8 oranını yakaladığı ve ortalama günlük uçuş sayısının da 23 bin 223 olduğu kayıtlara geçti.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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