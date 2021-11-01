Teoman, Harbiye sezonunu kapattı

Teoman Kendisinin Bu Sezon Ki Son Harbiye Açıkhava Konseri İçin Dün Gece Sahnedeydi. Ünlü sanatçı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde verdiği bu konserle bu sezon Harbiye'de son kez sahneye çıktı.

İstanbulluların her konserine yoğun ilgi gösterdiği Teoman geceye bir klasik olan "N'apim Tabiatım Böyle" ile başladı, Harbiye hep bir ağızdan eşlik etti.Sanatçı, "Renkli Rüyalar Oteli", "Paramparça", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi" "Papatya" ve "Gönülçelen" gibi hitlerinin yanı sıra kariyerinde yer etmiş

"Sevdim Seni Bir Kere", "Gemiler" gibi coverları ile devam etti. 2 saat aralıksız sahnede kalan Teoman benzersiz bir performansa imza attı. Sanatçının kış konser takvimi yakında sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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