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Telefon başında vatandaşların taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Telefon başında vatandaşların taleplerini dinledi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, belediyenin iletişim merkezindeki telefonun başına geçerek gelen talepleri cevapladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, belediyenin iletişim merkezindeki telefonun başına geçerek gelen talepleri cevapladı. Başkan Işıksu, o anları sosyal medya hesabından 'En keyif aldığım anlardan' yazısıyla paylaştı.

Adapazarı belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezi'ndeki (ADİM), telefonların başına geçerek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Işıksu, talepler doğrultusunda aldığı notları ekiplere bildirerek vatandaşa çözüm bulmaya çalıştı. Işuksu, iletişim merkezindeki telefonların başına geçerek vatandaşların taleplerini dinlediği o anları ise sosyal medyada, 'En keyif aldığım anlardan' yazısıyla paylaştı. - SAKARYA

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