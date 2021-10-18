Team Liquid, VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'i namağlup kazandı - Haberler
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Team Liquid, VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'i namağlup kazandı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Team Liquid, VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'i namağlup kazandı

#VALORANTChampions'a gitmeye hak kazan takım LiquidValorant oldu!

Geçtiğimiz hafta pazar günü start alan ve takımların VALORANT Champions 2021 biletini kazanmak için mücadele ettiği etkinlik olan VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier'da şampiyon olan takım Team Liquid oldu.

17 Ekim Pazar günü saat 18: 00'da başlayan karşılaşmada finale kadar namağlup olarak gelen Team Liquid ile etkinlikteki tüm Türk temsilcilerini mağlup eden Guild Esports karşı karşıya geldi.

Beş maçlık serinin ilk karşılaşması Guild Esports tarafından seçilen Haven haritasında oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine sadece bir round kaybeden Guild, ikinci yarıda kazandığı dört karşılaşma ile seride öne geçen taraf oldu.

EMEA Last Chance Qualifier'da Team Liquid rüzgarı devam ediyor

Beş maçlık seride geri düşen Liquid, ikinci karşılaşmayı rakibine bırakmadı. Kendi seçtiği Ascent haritasında rakibinin yakasını bırakmayan Liquid, 13-10'luk oldukça yakın bir skorla seriyi eşitledi.

Serinin Split haritasında oynanan üçüncü ve Breeze haritasında oynanan dördüncü karşılaşmalarında skor hep aynıydı. Rakibinden hep bir adım ilerde olan Team Liquid, 13-7'lik skorlar ile serinin üç karşılaşmasını kazanarak, aralık ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan VALORANT Champions Tour 2021'e gitme biletini kazanmış oldu.

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