Tatvan'da park ve oyun alanları yenileniyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, belediye ekipleri zarar gören park ve oyun alanlarında yenileme çalışması başlattı.

İlçenin birçok noktasında yeni park ve yeşil alanlar oluşturan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut parklarda da kırılan ve zarar gören bank ve oyun gruplarını yeniliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, park ve bahçelerde yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çocukların rahat ve sağlıklı oynayabilecekleri ortamlar oluşturmak için kullanılamayacak durumdaki çocuk oyun gruplarını yenilediklerini belirten Geylani, "İşletme Mahallesi sahil bandında bulunan oyun grubunu yenilemiştik. Şimdi de ekiplerimiz sahil bandında bulunan iki oyun grubunun daha yenileme çalışmalarına başladı. Daha güvenli ve daha güzel oyun grupları ile çocuklarımız güvenli bir şekilde eğlenerek vakit geçirebilecekler." diye konuştu.