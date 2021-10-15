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Tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen öldü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel
Tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen öldü

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde pazar alışverişi sırasında tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen Veysel Ayar (69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde pazar alışverişi sırasında tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen Veysel Ayar (69), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beşikdüzü ilçe merkezinde dün kurulan halk pazarına alışverişe giden 2 çocuk babası emekli öğretmen Veysel Ayar, bir tezgahtan peynir satın almak istedi. Ayar, tadına bakmak istediği peynirden bir parça alıp ağzına attı. Peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu Ayar, aniden fenalaştı. Çevredekiler, nefes alamadığını fark ettiği Ayar'a müdahalede bulunup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Ayar, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen Ayar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Tatmak için aldığı peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen öldü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
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