Taşköprü'de modern mezbahanede sona gelindi

Taşköprü Belediyesi tarafından yapılan modern mezbahane, kısa süre içinde hizmete açılacak.

Hayvan pazarı yanında bulunan 4 dönümlük arazide inşa edilen mezbahanede sona gelindi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, eski mezbahanenin şehir içinde kaldığını belirterek, "İlçeye yakışan modern mezbahanemiz önümüzdeki günlerde hizmete açılarak. Daha hijyenik ve günümüz koşullarına uygun olarak halkımıza hizmet verecek. Mezbahanemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.