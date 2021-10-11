Tartıştıktan bir saat sonra öldürüldü, şüpheli kardeşler aranıyor - Haberler
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Tartıştıktan bir saat sonra öldürüldü, şüpheli kardeşler aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Tartıştıktan bir saat sonra öldürüldü, şüpheli kardeşler aranıyor

İZMİR'in Buca ilçesinde baba olduktan 20 gün sonra öldürülen Mahsun Aslan'ın (30), komşuları A.F. ve S.F. kardeşler ile mahalle kıraathanesinde tartıştığı, 1 saat sonra ikinci karşılaşmada çıkan kavgada bıçaklandığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde baba olduktan 20 gün sonra öldürülen Mahsun Aslan'ın (30), komşuları A.F. ve S.F. kardeşler ile mahalle kıraathanesinde tartıştığı, 1 saat sonra ikinci karşılaşmada çıkan kavgada bıçaklandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası Mahsun Aslan, A.F. ve S.F. adlı kardeşlerle tartıştı. Çıkan kavgada Aslan, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bu arada Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Aslan ile A.F. ve S.F.'nin komşu oldukları, cinayetten yaklaşık 1 saat önce mahalle kıraathanesinde tartıştıkları belirtildi. Polisin yaptığı incelemede Aslan'ın bıçaklayan kişinin A.F. olduğu da tespit edildi. Otomobil ile olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Tartıştıktan bir saat sonra öldürüldü, şüpheli kardeşler aranıyor

Tartıştıktan bir saat sonra öldürüldü, şüpheli kardeşler aranıyor

Tartıştıktan bir saat sonra öldürüldü, şüpheli kardeşler aranıyor

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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