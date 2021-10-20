Tarsus TSO'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu - Haberler
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Tarsus TSO'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus TSO'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), TOBB Uyum iş birliğiyle Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO), TOBB Uyum iş birliğiyle Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi kuruldu.

Tarsus TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak, yaptığı açıklamada ticari uyuşmazlıklarda profesyonel arabulucular ile birlikte hizmet verecekleri merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de başlatılan arabuluculuk sistemini iş camiası olarak önemsediklerini aktaran Koçak, "Hukuk ve ekonomi, aslında birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanı. Hukuk sadece devletin değil ekonominin de temel direği. Dolayısıyla iş dünyası için önemli bir konu. İş camiasında yaşanan hukuksal sorunların sadece işveren ve işçi arasında değil, aynı zamanda şirketlerin yapıları, hisse paylaşımı arasında da yıllar boyu sürdüğünü biliyoruz. Özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümü noktasında profesyonel arabulucuların devreye girmesi sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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