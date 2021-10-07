Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, yangın mağduru çiftçiyi ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın, Selbükü köyünde iki katlı evi ve samanlığı yanan üreticiyi ziyaret ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Yoldaş'ın Söğüt Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Yakar ile Selbükü Köyü Muhtarı Ali Ekin'den olay ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Yoldaş'ın yangın yerinde incelemelerde bulunduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Valimizin önderliğinde çalışmalarımızı sürdürerek, köy halkımız ve üreticilerimizle imece usulü yardımı ile üreticimizin mağduriyetini gidermeye çalışacağız. İl Müdürlüğümüz personeli tutanaklarını tutarak hasar tespit çalışmalarını yapmış bulunmaktadır. Bizler de üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek üzere kendini ziyaret ettik. Üreticimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."