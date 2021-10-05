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Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Edinilen son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın kuş cenneti Marmara Gölü, son 2 yılda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle tamamen kururken, Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı'nın (GEMA) çalışmaları sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, göle Gördes Barajı'ndan su verilmesine...

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - MANİSA'nın kuş cenneti Marmara Gölü, son 2 yılda yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle tamamen kururken, Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı'nın (GEMA) çalışmaları sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, göle Gördes Barajı'ndan su verilmesine onay verdi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son 2 yıldır yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluşan gölün, 30 bin dönümlük bölümü çiftçiler tarafından tarla olarak kullanılmak üzere işgal edildi. Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı'nın (GEMA) çalışmaları sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, göle Gördes Barajı'ndan su verilmesine onay verdi.

'GÖL, YANLIŞ PLANLAMA SONUCU KURUDU'

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı'nın (GEMA) Genel Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Göl su kıtlığından ziyade, yanlış planlama sonucu kurudu. Marmara Gölü çevresindeki Hacıveliler, Bozköy, Yeniköy, Kemerdamı ve Pazarköy mahallelerimizde yaşayanlar gölün etrafındaki arazileri ekip, gölden su çekerek kurumasına neden oldu. Bu şekilde su kalmadı. Marmara Gölü'ne Kum Çayı'ndan su geliyordu. Bu su İzmir Belediyesi'ne içme suyu olarak verildiği için şu an o bölgeden su gelmiyor. Bu su da gelmeyince su kıtlığı meydana geldi. Kum Çayı'ndan mutlaka tekrardan göle su bırakılması gerekiyor diye konuştu.

İNCELEMELER YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayı ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) gölde incelemede bulunduğunu belirten Kilimcigöldelioğlu, şunları söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Salihli'ye gelerek incelemede bulundu. Tekelioğlu Mahallesi'nde söz verildi. 1 milyon metreküp su verilecekti. Manisa Valiliğine ve Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir Bölge Müdürlüğü'ne, 2 defa dilekçe verdik, olumlu bir sonuç alamadık. Sonra 2 defa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yazdım. Olumlu cevap geldi, Gördes Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne su verilmesine karar verildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) gelerek, incelemede bulundu. İnceleme sonrasında Kum Çayı etrafında 5 kuvars madeni, 2'de kum ocağı şirketi var. Bu şirketlerin Kum Çayı yatağında tahribat yaptığı ortaya çıktı. O kurumlardan davacı olacağız. Konuyu DSİ Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirdik. Hazırlığımız bitti, birkaç gün içerisinde suç duyurusunda bulunacağız. Göl Marmara yeniden su dolacak. Göl, göl olarak kalacak. Mahallelerimiz gölün etrafındaki arazileri ekmemeleri lazım. Suyun bitmesinde çiftçilerimiz de sorumlu, DSİ'de sorumlu. Dere tahribatı biter bitmez, yağmur yağmasını beklemeden Marmara Gölü'ne su verilecek.

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAY VERDİ, MARMARA GÖLÜ'NE SU VERİLECEK - Haberler
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