Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu.

Işıkgece, Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, program sonrası Sandıklı ilçesine gitti.

İlçedeki ziyaretlerinde Işıkgece'ye Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkay, İbrahim Yurdunuseven, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kaymakam Eflatun Can Tortop eşlik etti.

Işıkgece, ilçedeki seraları, patates tarlasında çalışan kadınları ziyaret ederek birlikte patates topladı, depo olarak kullanılan patates mağaralarını gezdi.

Ardından Sinanpaşa ilçesine geçen Işıkgece, Kadın Kültür Evini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Işıkgece, kentteki bir sucuk tesisini de ziyaret etti.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ahmet Nur Çebi Stefan Kuntz Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:12:13. #1.12#