Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı - Haberler
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 18 kişi yaralandı.

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 18 kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy ilçesinde bugün saat 07.30 sıralarında tarım işçilerini taşıyan Ali D.'nin kullandığı 36 AKK 058 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazada 16'sı kadın, 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Gümüşhacıköy ve Merzifon'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı - Haberler
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