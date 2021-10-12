Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı - Haberler
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Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

Diyarbakır'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde dün akşam saatlerindeyaşanan olayda, iddiaya göre, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan şahıs çevredekilerin fark etmesiyle beraber sokak ortasında öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü.

LİNÇ ANI KAMERAYA YANSIDI

Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürüldü. Konuyla ilgili güvenlik güçleri incelemelere devam ederken linç anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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