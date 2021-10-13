Tabancayla doldur boşalt yaparken arkadaşını göğsünden vurdu

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'da Selçuk Göktuğ (35), incelediği tabancayla doldur boşalt yaparken kazara arkadaşı Buğra Tanyıldız'ı (29) göğsünden vurup yaraladı. İlk ifadesinde Tanyıldız'ın intihara teşebbüs ettiğini öne süren ardından ise suçunu itiraf eden Selçuk Göktuğ, tutuklandı.

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Buğra Tanyıldız ile arkadaşları Selçuk Göktuğ, Y.Y. ve S.S. evde bir araya gelip sohbet etmeye başladı. Bu sırada Tanyıldız, yanında getirdiği ruhsatsız tabancasını arkadaşlarına gösterdi. Silahı incelemek için Tanyıldız'dan alan Selçuk Göktuğ, doldur boşalt yaparken kazara tetiğe dokundu. Silahtan çıkan mermi, Tanyıldız'ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Tanyıldız'ın duran kalbini, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıp hastaneye kaldırdı.

İfadelerinin ardından ev sahibi S.S. ile Y.Y. savcının talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Selçuk Göktuğ ise çıkarıldığı mahkemece 'Adam yaralamak' suçundan tutuklandı.