Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde - Haberler
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Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde

AA / Muhammed Yusuf - Haberler | Güncel

Suriye Anayasa Komitesi üyesi Tarık El Kurdi, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ilk günündeki görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Suriye Anayasa Komitesi üyesi Tarık El Kurdi, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ilk günündeki görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde

Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde

Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde

Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde
AA / Muhammed Yusuf - Son Dakika Haberleri
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BM yeni Suriye anayasası taslağı hazırlanması için tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu
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