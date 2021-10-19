Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde
AA / Muhammed Yusuf - Haberler | Güncel
Suriye Anayasa Komitesi üyesi Tarık El Kurdi, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ilk günündeki görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.
Suriye Anayasa Komitesi üyesi Tarık El Kurdi, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ilk günündeki görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.