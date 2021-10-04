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Suriye sınırında 2 DEAŞ'lı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Suriye sınırında 2 DEAŞ'lı yakalandı Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı.

HATAY (İHA) - - Suriye sınırında 2 Deaş'lı yakalandı

HATAY - Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı.

Alınan Bilgiye göre, Hatay'ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye girmeye çalışan 2 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yasir A. ve Yasin Y. isimli şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Yasir A. sorgusunun ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi.

Yasin Y'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Suriye sınırında 2 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye sınırında 2 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye sınırında 2 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye sınırında 2 DEAŞ'lı yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri
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