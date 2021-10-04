HATAY (İHA) - - Suriye sınırında 2 Deaş'lı yakalandı

HATAY - Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı.

Alınan Bilgiye göre, Hatay'ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye girmeye çalışan 2 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yasir A. ve Yasin Y. isimli şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Yasir A. sorgusunun ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi.

Yasin Y'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.